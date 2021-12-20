Жена Макрона будет судиться с конспирологами, утверждающими, что она была мужчиной

Жена президента Франции Эмануэля Макрона Брижит подаст жалобу на распространителей слухов о том, что она якобы была мужчиной и сменила пол.

Как сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники в окружении семьи Макрон, слухи о «смене пола» разошлись по соцсетям при активной поддержке «правых». Конспирологи утверждают, что Брижит — трансгендер, что при рождении она была мальчиком и ее звали Жан-Мишель Тронье (Тронье — ее девичья фамилия). Уже установлено, что впервые эти слухи появились в публикации журнала Faits & Documents, близкого к «конспирологическим кругам».

Напомним, Брижит была учительницей французского языка у Макрона. Она старше мужа на 24 года. Общих детей у пары нет, но Макрон усыновил троих детей от первого брака жены.