ВОЗ подтвердила опасность омикрон-штамма для привитых и переболевших

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) появились значительные подтверждения того, что омикрон-штамм коронавируса распространяется быстрее других видов инфекции. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В частности, по словам Гебрейесуса, омикрон-штамм передается значительно активнее, чем дельта-штамм вируса. Представитель организации также подтвердил, что вирус опасен в том числе и для привитых и переболевших COVID-19.

Гендиректор ВОЗ отметил, что число летальных исходов от осложнений заболевания, вызванного коронавирусом, в 2021-м превысило 3,3 миллиона человек. Он подчеркнул, что в 2020-м от туберкулеза, малярии и ВИЧ суммарно скончалось меньше граждан.