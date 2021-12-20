В Британии нашли огромное кладбище мамонтов, которому 200 000 лет — это крупнейшее захоронение на территории государства
мамонтов, которому больше 200 000 лет. Неподалеку от него ученые обнаружили орудия труда неандертальцев.
Исследователи обнаружили «кладбище» мамонтов: в одном месте были останки трех детенышей и двух взрослых особей. Они погибли во время последнего ледникового периода. Их нашли на территории современной Англии.
Наряду с останками мамонта исследователи обнаружили каменные инструменты, которые сделали неандертальцы. Среди находок топор и небольшие кремневые скребки, которые предки современных людей использовали для очистки свежих шкур животных. Об этом сообщает краудсорсинговое археологическое агентство DigVentures в Великобритании, которое руководило раскопками. Сообщается, что экспертам еще предстоит проанализировать кости мамонта, чтобы определить, есть ли на них следы от инструментов неандертальцев.
Найти кости мамонта вообще получается нечасто, тем более такие старые и хорошо сохранившиеся. То, что они находятся в непосредственной близости от каменных орудий неандертальца — вообще исключение.
Лиза Уэсткотт Уилкинс, соучредитель DigVentures
Исследователи заявили, что «кладбище» появилось от 220 000 до 210 000 лет назад, ближе к концу межледникового или теплого периода, когда неандертальцы еще жили в Британии. Когда температура упала, неандертальцы двинулись дальше на юг. Ученые планируют выяснить, почему так много мамонтов погибло в одном месте, и охотились ли неандертальцы на зверей или собирали их останки.
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