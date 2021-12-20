В Британии нашли огромное кладбище мамонтов, которому 200 000 лет

Исследователи обнаружили «кладбище» мамонтов: в одном месте были останки трех детенышей и двух взрослых особей. Они погибли во время последнего ледникового периода. Их нашли на территории современной Англии.

Археолог выкапывает бивень мамонта. Фото: DigVentures

Наряду с останками мамонта исследователи обнаружили каменные инструменты, которые сделали неандертальцы. Среди находок топор и небольшие кремневые скребки, которые предки современных людей использовали для очистки свежих шкур животных. Об этом сообщает краудсорсинговое археологическое агентство DigVentures в Великобритании, которое руководило раскопками. Сообщается, что экспертам еще предстоит проанализировать кости мамонта, чтобы определить, есть ли на них следы от инструментов неандертальцев.

Найти кости мамонта вообще получается нечасто, тем более такие старые и хорошо сохранившиеся. То, что они находятся в непосредственной близости от каменных орудий неандертальца — вообще исключение. Лиза Уэсткотт Уилкинс, соучредитель DigVentures

Исследователи заявили, что «кладбище» появилось от 220 000 до 210 000 лет назад, ближе к концу межледникового или теплого периода, когда неандертальцы еще жили в Британии. Когда температура упала, неандертальцы двинулись дальше на юг. Ученые планируют выяснить, почему так много мамонтов погибло в одном месте, и охотились ли неандертальцы на зверей или собирали их останки.