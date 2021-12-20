Умер последний из оригинального состава легендарной Smokie

Терри Аттли — последний из музыкантов оригинального состава легендарной группы Smokie — скончался на 71-м году жизни. О смерти Аттли сообщается группа на своем сайте . Он умер 16 декабря после непродолжительной болезни.

Коллеги приносят соболезнования и пишут: «Нам повезло разделить с ним долгую жизнь и сцену». Причину смерти они не уточняют.

Напомним, Аттли был бас-гитаристом и вокалистом Smokie, одним из основателей коллектива, в который изначально также входили Алан Силсон и Крис Норман (сейчас продолжают сольные карьеры). С его участием в 1976 году был записан хит Living Next Door to Alice и другие культовые композиции группы.

Smokie — рок-группа из Брадфорда, созданная в 1963 году. Наибольшую известность получила во второй половине 1970-х годов. 11 синглов и 5 альбомов группы входили в топ-20 европейских стран в 1975―1979 года.