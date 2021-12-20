Деми Мур показала, как выглядела в молодости Звезду Голливуда Айшварию Рай вызвали на допрос в связи с «панамским досье» » У РНБО назвали умову для запровадження воєнного стану в Україні Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що на сьогодні немає потреби запроваджувати воєнний стан. А його введення залежить від обставин та подій, які будуть в Україні. Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Апостроф“. Він наголосив, що сьогодні нема потреби у запровадженні воєнного стану. Я б не лякав людей зараз запровадженням воєнного стану. Рішення прийматимуться залежно від тих обставин, які сьогодні будуть у країні. Сьогодні я можу сказати, що таких обставин немає. А якщо вони завтра з’являться, то відразу будуть ухвалені відповідні рішення, ніхто не буде з цим зволікати. Щобільше, такої ситуації, яка відбувалася у 2014 році, коли військові не захищали свою країну – такого точно не буде. Усі чітко діятимуть згідно зі своїми інструкціями, згідно зі своїми повноваженнями, відповідно до того, що на сьогодні має відбуватися. Олексій ДаніловСекретар РНБО Водночас він зазначив, що така небезпека може виникнути завтра, “адже невідомо, що у голові у людей, які сидять у Кремлі”. Данілов додав, що Україна не звільнятиме Донецьку та Луганську області у військовий спосіб, тому що усвідомлює кількість людських жертв, які спричинить таке рішення.