Работа с микроскопом в современной стоматологии

Стоматологический микроскоп входит в число важнейших приборов. Это оптическое устройство, благодаря которому врач имеет возможность получать высокую детализацию зоны проведения манипуляций. В результате увеличиваются точность и качество выполняемой работы. Оборудование данного класса применяется при лечении кариеса, чистке и восстановлении каналов, реставрации, диагностике заболеваний ротовой полости.

Преимущества современных микроскопов

Из года в год стоматологическое оборудование модернизируется. Выпускаются все новые виды техники. Микроскопы появились давно, но прошли множество этапов улучшения конфигурации и функций. Современные модели обладают большим перечнем преимуществ в работе стоматолога. К числу таковых относятся:

отсутствие бликов даже при использовании мощных прожекторов;

улучшенная идентификация материалов для реставрации для точного принятия решений;

возможность запуска флуоресцентного режима, упрощающего процесс санации ротовой полости;

простота регулирования угла обзора оборудования.

Современные микроскопы стоматологические дают возможность быстро распознавать кариес на разных стадиях развития, зубной камень, трещинки на эмали, другие патологические очаги. Они имеют встроенные светодиоды для качественного освещения зон с любыми трудностями доступа. Процесс визуализации можно снимать на фото или видео, в том числе в ходе проведения манипуляционных действий.

Что дает использование микроскопов в стоматологической практике

Оптическая техника увеличивает качество лечения. Хороший обзор участка работы сводит практически к нулю риск допущения ошибок, неправильного определения глубины канала, масштабов поражений. Применения данного класса оборудования дает возможность объединить усилия стоматолога, ассистента и пациента.

Продвинутые микроскопы содержат встроенное программное обеспечение. Благодаря им весь процесс лечения документируется, добавляется к папке клиента и демонстрируется ему для разъяснения ситуации. Софт предусматривает наличие опций для монтажа, отслеживания результатов лечения на протяжении всего периода.

Благодаря универсальности и эргономичности, микроскопы получили широкое применение в практике стоматологов при выборе стратегии и схемы лечения, обработке сложных каналов, пломбировании, восстановлении поврежденных зубов, извлечении пломбировочных материалов, подготовительной санации и т. д.

Оборудование выпускается в разных конфигурациях. Оно может быть напольным, настенным, потолочным, фиксируемым на кресле, стационарным и мобильным. Различаются модели по типу подсветки на светодиодные, ксеноновые и галогеновые. Подбирать микроскоп нужно с учетом уровня персонального комфорта работы. Естественно, необходимо выбирать заслуживший доверие бренд, проверяя наличие сертификата, допусков контролирующих органов, гарантий. Все это избавит от проблем в будущем.