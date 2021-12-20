Попытка запустить гиперзвуковую ракету ARRW не удалась

ВВС США в третий раз не смогли успешно запустить гиперзвуковую аэробаллистическую ракету AGM-183A ARRW. Как сообщает The Drive, ракета не отделилась от подвески бомбардировщика B-52. Почему так произошло, военные пока не установили.

ARRW с 2018 года разрабатывает компания Lockheed Martin. Прошлой зимой она защитила проект ракеты. Технические характеристики боеприпаса не раскрываются. Но известно, что у него твердотопливный двигатель и отделяемый гиперзвуковой планирующий боевой блок в зависимости от версии с ядерной или фугасной частью.

Первый раз ВВС США попробовали запустить ARRW в апреле. Ракета не стартовала, так и оставшись висеть на пилоне под крылом самолета. В июле военные повторили попытку. На этот раз ракете удалось отделиться от подвески бомбардировщика B-52. Но потом ее двигатель не запустился.

В третий раз ВВС США попытались запустить гиперзвуковую аэробаллистическую ракету 15 декабря. Испытания прервались, когда ARRW снова не отделилась от подвески бомбардировщика B-52. Причиной неудачи военные назвали «неизвестную проблему». Чтобы выяснить, что пошло не так, ракету вернут на производство. Там специалисты проанализируют телеметрию и бортовые данные.

Военные хотят провести следующие испытания ARRW в ближайшем времени. По их первоначальному плану, первые опытные образцы боеприпаса должны начать поступать в войска к сентябрю следующего года.