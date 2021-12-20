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Первые кадры из «Затерянного города Д» с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом

Первые кадры из "Затерянного города Д" с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом

В сети уже доступны кадры из предстоящего приключенческого фильма «Затерянный город Д», где главные роли исполнили популярные Сандра Буллок и Ченнинг Татум. Их опубликовало издание Entertainment Weekly.

Также, в касте фильма числятся Брэд Питт и Дэниел Рэдклифф.

Фильм расскажет историю затворнической писательницы-романистки (Буллок), которая была уверена, что нет ничего хуже, чем застрять в книжном туре с моделью (Таттум) из обложки собственной книги, пока попытка похищения не увлечет их обоих в беспощадное приключение в джунглях, доказав, что жизнь может быть такой многогранной, что на порядок страннее и романтичнее, чем любое из ее художественных произведений.

Премьера картины запланирована на 15 апреля 2022 года.

20 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес

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