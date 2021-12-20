От ковида умер режиссер фильма «В зоне особого внимания»

Известный кинорежиссер, народный артист Андрей Малюков скончался 19 декабря от коронавируса. Ему было 73 года. О смерти Малючкова сообщила в Facebook его двоюродная сестра — заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, дочь режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой.

«Ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, народный артист, кинорежиссер, сценарист, продюсер Андрей Малюков», — пишет онаю Бондарчук уточнила, что ее мать Инна Макарова была родной сестрой Нины Макаровой — матери Андрея Малюкова. У них с Малюковым общая бабушка — сибирская писательница Анна Герман, она и воспитывала Наталью и Андрея.

Бондарчук добавила, что в последнее время Малюков тяжело болел, но причиной его смерти стал ковид.

Напомним, Малюков начал кинокарьеру как ассистент режиссера Юрия Озерова на съемках киноэпопеи «Освобождение». В 1974 году он прославился благодаря своему дебютному фильму «В зоне особого внимания». В 1981 году Малюков снял первый в СССР фильм-катастрофу «34-й скорый».