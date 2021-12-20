Мэттью Вон заявил о перезапуске своего супергеройского фильма «Пипец»

Мэттью Вон рассказал о своих планах на перезапуск супергеройского фильма «Пипец» (Kick-Ass). Режиссер снял первую часть, которая вышла в 2010 году, а также был продюсером второй, вышедшей в 2013.

Об этом он рассказал в интервью Screen Rant.

По словам Вона, он хочет перезапустить «Пипец» в ближайшие два года. Он не сказал, вернется ли оригинальный каст к своим ролям, потому что сейчас он не может рассказывать слишком много о проекте. Однако режиссер отметил, что они уже готовы к началу работы.

«Думаю, разгадка кроется в названии. Я считаю, что „Пипец» стал совершенно новым жанром. Когда мы только начали работу над ним, все говорили: „О, вы не можете делать супергеройский фильм с рейтингом R. Никто не хочет смотреть на супергероев в фильме с рейтингом R. Вы не можете этого сделать, не можете». Итак, у меня возникла эта идея, и она была настолько безумной, что я подумал: „Да, отлично. Это вызовет столько же споров, и все будут об этом говорить. И тогда как можно больше людей полюбит его или возненавидит». Я не говорю, что там не будет тех же персонажей, я просто говорю, что это будет не то, что все себе представляют. И мне понадобится один очень, очень смелый актер или актриса, чтобы он или она сыграли в новом «Пипце», потому что моя идея напугает их до смерти», — поделился Вон.

Напомним, в оригинальном фильме снимались Аарон Джонсон (Пипец), Хлоя Грейс Морец (Убивашка), Николас Кейдж (Папаня) и другие.