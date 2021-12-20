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Marvel вновь хочет сделать Магуайра Человеком-пауком в новых фильмах

Marvel вновь хочет сделать Магуайра Человеком-пауком в новых фильмах: мнение критика

Инсайдеры сообщают, что студия Marvel собирается вернуть былую славу Тоби Магуайру и Эндрю Гарфилду. Не исключено, что их сделают новыми-старыми героями «Человека-паука».

Кинокритик Сергей Сычев уверен, что авторам удастся нажиться на ностальгии, как это вышло с недавно вышедшим фильмом «Человек-паук: Нет пути домой».

«Я думаю, у них получится. Они хотят Магуайра встроить обратно во франшизу, связанную с Человеком-пауком. Как-то обыграть это. По новому канону Человек-паук не один, их может быть много. Любого возраста и цвета кожи. Это революционная идея, они будут ее эксплуатировать», — рассказал критик порталу PopCornNews.

20 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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