Бритни Спирс обявила планами на каникулы «делать детей» Анджелина Джоли отпраздновала день рождения Брэда Питта » Marvel вновь хочет сделать Магуайра Человеком-пауком в новых фильмах Инсайдеры сообщают, что студия Marvel собирается вернуть былую славу Тоби Магуайру и Эндрю Гарфилду. Не исключено, что их сделают новыми-старыми героями «Человека-паука». Кинокритик Сергей Сычев уверен, что авторам удастся нажиться на ностальгии, как это вышло с недавно вышедшим фильмом «Человек-паук: Нет пути домой». «Я думаю, у них получится. Они хотят Магуайра встроить обратно во франшизу, связанную с Человеком-пауком. Как-то обыграть это. По новому канону Человек-паук не один, их может быть много. Любого возраста и цвета кожи. Это революционная идея, они будут ее эксплуатировать», — рассказал критик порталу PopCornNews.