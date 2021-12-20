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Магуайр и Гарфилд появятся в новом фильме Marvel

Пауки + Мстители: Магуайр и Гарфилд появятся в новом фильме Marvel

Появление мультивселенной в новом «Человеке-пауке» развязало руки боссам Marvel, а потому теперь они вольны делать с героями из старых фильмов все, что им вздумается. Если, конечно, сами герои не против.

 

Невероятные сборы «Человека-паука: Нет пути домой» говорят сами за себя — публика сходит с ума от возвращения Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра к ролям «дружелюбных соседей», а концовка фильма, в которой выжили оба паучка, подразумевает, что их еще можно будет увидеть на экране.

И оказалось, что Marvel уже строят на них планы.

«Они [боссы Marvel] ждут реакции на этот фильм, но да, теперь у них есть планы на большее, ведь теперь появилась мультивселенная. Marvel хочет увидеть Тоби и Эндрю в “Секретных войнах”!», — делится подробностями авторитетный инсайдер в Twitter.

«Секретные войны» — одна из самых масштабных серий комиксов Marvel, в которой описано множество кроссоверов. Среди которых, конечно же, встреча Мстителей с Человеками-пауками из других вселенных.

20 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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