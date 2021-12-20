Как определить кошерность вина

Кошерная пища и напитки обязательно должны отвечать диетическим законам кашрута . Это культура, которой следуют иудеи уже более 3000 лет и кошерное вино является одним из ее главных составляющих, его часто используют в богослужениях. Основное требование к напитку, которое могут изготавливать только иудеи — это отсутствие каких-либо добавок. Сначала виноград по-особому отбирают со специальных виноградников, затем его собирают, прессуют, перерабатывают, хранят в винном погребе и вино разливают по бутылкам.

Как хранить кошерное вино

К производству такого напитка подходят с особой тщательностью и придерживаются всех требований. При этом, чтобы сохранить особый вкус кошерного вина и его тонкий аромат, нужно создать правильные условия. Не всем доступно строительство специального погреба, а вот шкаф для вина — это оптимальное решение. Винный шкаф купить можно проконсультировавшись со специалистами,которые помогут выбрать холодильник для правильного хранение вина. В таком приспособлении создается оптимальный баланс температуры, влажности и вибраций. Вино сможет дольше сохранять свои свойства, если поместить туда бутылки с напитком. Существуют решения для больших кухонь, куда может поместиться до 200 бутылок. Для маленькой площади подойдет мини-шкаф на 9-15 бутылок. Температуру хранения под каждый сорт вина можно регулировать, а специальная дверца шкафа не пропускает вредные для вина ультрафиолетовые лучи.

Что определяет кошерность вина

На самом деле тип или сорт винограда играет не такую весомую роль в определении кошерности вина. Но очень важно придерживаться определенного перечня законов:

После того как виноград был посажен, его запрещено употреблять в течение первых трех лет. На четвертый год все плоды нужно приносить в Иерусалимский храм , употреблять их также нельзя. По специальным правилам святости плодов нельзя выбрасывать плоды попусту и нельзя выливать вино без потребности. Производить вино могут только те евреи, которые соблюдают шаббат, то есть день субботний. Осветлять вино можно только без использования веществ, которые производят животные — желатин или яичный белок. Десятину от собранного урожая винограда нужно отдавать в Иерусалимский храм или же уничтожать эту часть только, когда присутствует раввин.

Особый вкус вина

Существует два типа вина, созданного по законам кашрута — пастеризованное и непастеризованное. Раньше вино уваривали и тогда к нему прикасались даже евреи, которые не соблюдают шаббат. Но вино теряло в объеме. После того как научились пастеризовать напиток, процесс обращения с ним намного упростился и на праздниках его могли нагревать и разливать по бокалам даже те иудеи, которые не чтут субботу.