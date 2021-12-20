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Израиль временно запретил своим гражданам посещать США

Израиль запретил своим гражданам посещать США и еще девять стран из-за COVID-19.

Помимо Штатов в список «красных зон» с критической эпидемиологической ситуацией попали Италия, Бельгия, Германия, Венгрия, Марокко, Португалия, Канада, Швейцария и Турция. Израильтяне смогут отправиться в эти страны только в особых случаях.

Ранее Израиль внес в этот список Ирландию, Испанию, Норвегию, Финляндию, Францию, Швецию и ОАЭ.
Кроме того, в списке запрещенных для посещения израильтянами находятся 50 африканских стран, Великобритания и Дания.

20 декабря, 2021 | Category: Израиль, Новости

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