Джессика Альба показала, как выглядела в детстве

Известная американская актриса Джессика Альба решила показать своим поклонникам архивное фото.

К слову, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором изображена еще совсем юной девочкой. На фото будущая известная актриса позировала перед камерой в праздничном платье и с массивными украшениями.

«Если посмотреть на архивные фото, то можно увидеть, что у маленькой Джесс было все», — подписала фото звезда, прикрепив смайлик-хохотун.

Кстати, если посмотреть на архивное фото Джессики, то действительно можно заметить, что актриса практически не изменилась. Разве что повзрослела. В первую очередь это заметили ее поклонники, которые удивились, как можно во взрослом возрасте выглядеть почти так же, как и в детстве.