Деми Мур показала, как выглядела в молодости

Голливудская актриса Деми Мур опубликовала в Сети ностальгическое фото.

59-летняя кинозвезда разместила в Instagram архивный фотоснимок, на котором позировала в красном платье с пышными кудрявыми волосами. Кадр был сделан в 1988 году.

В комментариях к публикации фолловеры активно обсуждали ее волосы, а также красоту.

«Какие кудри!», «Роскошная тогда, роскошная и сейчас», «Потрясающая прическа, пришло время повторить», «Тебе идут пышные волосы», «Красивая женщина», «Просто красота», — пишут пользователи Сети.