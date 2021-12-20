Цена Brent рухнула ниже $70 на новостях о штамме «омикрон»

Рынок нефти начал предрождественскую торговую неделю обвалом котировок. Стоимость фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE пробила вниз отметку 70 долларов за баррель на новостях о «победном шествии» штамма «омикрон», который, по данным ВОЗ, распространился уже в 89 странах мира, в том числе тех, где вакцинировано подавляющее большинство населения.На 12.07 февральские контракты на Brent теряют в цене 5,1% и торгуются по 69,78 доллара за баррель, обновляя минимумы с 3 декабря. Американский эталонный сорт WTI дешевеет на 5,5% и стоит 66,98 доллара за бочку, в то время как биржи ЕС падают на 2-3%, а российский рынок акций снижается на 2,35% по индексу МосБиржи.

Обладающий рекордным числом мутаций в спайк-белке, которым вирус «цепляется» к человеческой клетке, «Омикрон», похоже, «станет Гринчем, который украл Рождество», говорит старший директор по экономике NAB Тапас Стрикланд.

По оценке ВОЗ, в тех странах, где вариант уже стал доминирующим, число заражений удваивается каждые 1,5-3 дня. «А это значит, что системы здравоохранения могут захлебнуться, даже с учетом эффективности вакцин», — говорит Стрикланд.

Рынки боятся новых ограничительных мер, которые уже вводятся и которые могут ударить по спросу, говорит Келвин Вонг, аналитик CMC Markets.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о введении в стране жесткого локдауна с 19 декабря до 14 января из-за стремительного распространения «омикрона». Германия ограничила въезд из Великобритании, где число заражений в пятницу достигло максимума с начала пандемии — 93 тысячи человек. В субботу к ним добавились еще 90 тысяч.

По словам источников Bloomberg, власти ФРГ рассматривают возможность мер по ограничению социальных контактов, чтобы сдержать распространение вируса и не допустить проблем в системе здравоохранения.

Израиль с понедельника вводит запрет на въезд из Франции, Испании, ОАЭ, Ирландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, а также на поездки в эти страны. Минздрав страны рекомендовал Кнессету расширить «красный список» стран с 22 декабря, включив в него Канаду и США.

Американские власти уже готовятся к новой волне заболеваемости, предупреждая, что в ближайшие две недели число заражений резко возрастет. К настоящему времени «омикрон» уже зафиксирован в 43 из 50 американских штатов. Пятая волна пандемии ударила по рынку нефти в неудачный момент: спрос начинает снижаться, в то время как добыча резко увеличивается.

Число действующих в США буровых установок на неделе, завершившейся 17 декабря, достигло 579 единиц — максимума с апреля 2020 года.

Добыча в крупнейшем в Штатах сланцевом бассейне Permian, на который приходится каждый второй извлекаемый в стране баррель, по оценке Минэнерго, в декабре выросла до 4,96 млн баррелей в сутки.

Гигантское месторождение, расположенное на границе Техаса и Нью-Мехико, вышло на максимальную мощность с начала пандемии и продолжит наращивать поставки в 2022 году.