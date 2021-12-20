Фанаты книг в ярости: «отсебятина» Netflix убила персонажа «Ведьмака» Кристина Агилера снялась топлес не смотря на возраст » «Человек-паук: Нет пути домой» собрал 587 миллионов долларов в мире Бокс-офис: «Человек-паук: Нет пути домой» собрал 587 миллионов долларов в мире — это третий лучший дебют в истории А зрители на выходе из кинозалов оценили фильм выше, чем «Дюну» и «Не время умирать» — на A+. В США и мире Сборы картины в стартовый уик-энд в США превзошли ожидания экспертов и составили 253 миллиона долларов в 4336 кинотеатрах страны.

в 4336 кинотеатрах страны. «Нет пути домой» показал лучший старт в «постковидную эру» , в которую сборам ни одного фильма не удавалось превысить отметку даже в 100 миллионов долларов. Лучший результат прежде принадлежал сиквелу «Венома», собравшему 90 миллионов долларов за первые выходные.

, в которую сборам ни одного фильма не удавалось превысить отметку даже в 100 миллионов долларов. Лучший результат прежде принадлежал сиквелу «Венома», собравшему 90 миллионов долларов за первые выходные. «Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом 2021 года в США после первого же уик-энда.

после первого же уик-энда. Только два фильма в истории собирали большую кассу в США в дебютный уик-энд: «Мстители: Война бесконечности» — 257 миллионов долларов и «Мстители: Финал» — 357 миллионов.

Мировые сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» составили 587,2 миллиона долларов . Это третий результат в истории для дебютных выходных.

. Это третий результат в истории для дебютных выходных. Зрители, опрошенные компанией Cinemascore на выходе из кинотеатров, оценили фильм на пять с плюсом (A+). Столько же получил «Человек-паук: Через вселенные», а у остальных картин о Человеке-пауке оценка меньше. Для сравнения, недавние крупные релизы «Дюна» и «Не время умирать» получили по пятёрке с минусом (A-).

Больше всего зрителей «Нет пути домой» пришлось на возрастную категорию от 18 до 35 лет, а 16 декабря её доля составила 75% в США.