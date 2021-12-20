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«Человек-паук: Нет пути домой» собрал 587 миллионов долларов в мире

Бокс-офис: «Человек-паук: Нет пути домой» собрал 587 миллионов долларов в мире — это третий лучший дебют в истории 

А зрители на выходе из кинозалов оценили фильм выше, чем «Дюну» и «Не время умирать» — на A+.

В США и мире
  • Сборы картины в стартовый уик-энд в США превзошли ожидания экспертов и составили 253 миллиона долларов в 4336 кинотеатрах страны.
  • «Нет пути домой» показал лучший старт в «постковидную эру», в которую сборам ни одного фильма не удавалось превысить отметку даже в 100 миллионов долларов. Лучший результат прежде принадлежал сиквелу «Венома», собравшему 90 миллионов долларов за первые выходные.
  • «Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом 2021 года в США после первого же уик-энда.
  • Только два фильма в истории собирали большую кассу в США в дебютный уик-энд: «Мстители: Война бесконечности» — 257 миллионов долларов и «Мстители: Финал» — 357 миллионов.
  • Мировые сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» составили 587,2 миллиона долларов. Это третий результат в истории для дебютных выходных.
  • Зрители, опрошенные компанией Cinemascore на выходе из кинотеатров, оценили фильм на пять с плюсом (A+). Столько же получил «Человек-паук: Через вселенные», а у остальных картин о Человеке-пауке оценка меньше. Для сравнения, недавние крупные релизы «Дюна» и «Не время умирать» получили по пятёрке с минусом (A-).
  • Больше всего зрителей «Нет пути домой» пришлось на возрастную категорию от 18 до 35 лет, а 16 декабря её доля составила 75% в США.
20 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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