Бритни Спирс обявила планами на каникулы «делать детей»

Бритни Спирс состоит в отношениях с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Во времена опеки певице запрещали рожать детей, но Спирс во что бы то ни стало намерена подарить возлюбленному дочь.

Певица ответила на вопросы прессы, а издание TMZ решило поинтересоваться, чем же парочка будет заниматься на рождественских каникулах. Бритни ответила, что будет стараться зачать ребенка.

«Будем делать детей, будем активно делать детей», — выдала свои планы 40-летняя звезда.

Напомним, что во времена опеки Спирс запрещалось не только рожать детей, но и связывать себя узами брака. 12 сентября Асгари все же сделал предложение Бритни.