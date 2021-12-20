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Бритни Спирс обявила планами на каникулы «делать детей»

«Делать детей»: Бритни Спирс огорошила планами на каникулы

Бритни Спирс состоит в отношениях с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Во времена опеки певице запрещали рожать детей, но Спирс во что бы то ни стало намерена подарить возлюбленному дочь.

Певица ответила на вопросы прессы, а издание TMZ решило поинтересоваться, чем же парочка будет заниматься на рождественских каникулах. Бритни ответила, что будет стараться зачать ребенка.

«Будем делать детей, будем активно делать детей», — выдала свои планы 40-летняя звезда.

Напомним, что во времена опеки Спирс запрещалось не только рожать детей, но и связывать себя узами брака. 12 сентября Асгари все же сделал предложение Бритни.

20 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес

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