Бритни Спирс не пригласит свою семью на Рождество

Поп-певица Бритни Спирс не желает видеть своих родителей и сестру на Рождество. Певица предпочтет провести праздник со своим женихом Сэмом Асгари и двумя сыновьями: Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом.

«Бритни планирует провести праздник только с Сэмом и своими мальчиками и верит, что это будет лучшее Рождество в её жизни. Она с увлечением занимается всеми деталями торжества, включая декорации, готовку, покупку подарков и прослушивание рождественской музыки» — рассказал порталу Hollywood Life инсайдер.

Несколько недель назад завершился суд Бритни с её отцом, который освободил ее от многолетний опеки и певица наслаждается новообретенной свободой на полную катушку.