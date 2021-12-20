Бен Аффлек пообещал больше не сниматься в крупнобюджетных фильмах

После громкого провала в прокате исторической драмы «Последняя дуэль» ее автор сценария и исполнитель одной из ключевых ролей Бен Аффлек заявил, что, вероятнее всего, больше не будет сниматься в крупнобюджетных фильмах, предназначенных для проката.

«Телевидение сейчас стало совсем другим. И как только это случилось с «Последней дуэлью», я подумал: «Что ж, это, вероятно, мой последний театральный релиз». Потому что я не хочу больше делать крупные фильмы, где у вас заранее есть какая-то аудитория. Это то, что раньше меня интересовало и привлекало, но просто больше не нравится. Пусть этим занимаются какие-то другие люди. Ведь если вы собираетесь делать что-то подобное, вам это должно понравиться. А я люблю что-то другое. Естественно, для меня важно, чтобы зрители посмотрели мою работу. И вовсе ничего не имею против ограниченного театрального проката, это здорово. Но я знаю, что 90 процентов любителей кино посмотрят это на Amazon, и я хочу, чтобы у них была такая возможность. Я хочу, чтобы они вообще посмотрели фильм. Это для меня важнее», — прокомментировал он.

Напомним, что ранее стало известно, что новый триллер с участием Аффлека под названием «Глубокие воды» был снят с проката и будет представлен стримингом Hulu.