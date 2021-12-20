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Анджелина Джоли отпраздновала день рождения Брэда Питта

Анджелина Джоли отпраздновала день рождения Брэда Питта — они пошли в ресторан без бывшего мужа.

Джоли отпраздновала день рождения Брэда Питта в ресторане

Анджелина Джоли не стала сидеть дома в день рождения своего бывшего возлюбленного, оскароносного актера Брэда Питта. В компании 8-летнего сына Пакса звезда прошлась по магазинам и зашла поесть суши.

За день до этого Джоли уделила время дочери, 16-летней Захаре, с которой посетила мероприятие, посвященное противодействию насилию в отношении женщин. Фото с форума актриса опубликовала у себя в Instagram.

Джоли и Питт пережили крайне болезненный развод. Между супругами продолжают периодически возникать конфликты из-за детей. Как сообщает Hollywood Life, Джоли продолжает бороться за полную опеку над отпрысками в суде.

20 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес

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