Анджелина Джоли отпраздновала день рождения Брэда Питта — они пошли в ресторан без бывшего мужа.

Анджелина Джоли не стала сидеть дома в день рождения своего бывшего возлюбленного, оскароносного актера Брэда Питта. В компании 8-летнего сына Пакса звезда прошлась по магазинам и зашла поесть суши.

За день до этого Джоли уделила время дочери, 16-летней Захаре, с которой посетила мероприятие, посвященное противодействию насилию в отношении женщин. Фото с форума актриса опубликовала у себя в Instagram.

Джоли и Питт пережили крайне болезненный развод. Между супругами продолжают периодически возникать конфликты из-за детей. Как сообщает Hollywood Life, Джоли продолжает бороться за полную опеку над отпрысками в суде.