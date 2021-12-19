Вице-канцлер ФРГ назвал «Северный поток-2» геополитической ошибкой Германии

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата страны Роберт Хабек считает, что проект «Северный поток-2» был геополитической ошибкой Германии.

Как заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против него. «Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решение в соответствии с европейским и национальным законодательством», — сказал министр, слова которого приводит ТАСС.

Хабек напомнил, что по правилам компании, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать. «Это условие не выполнено», — заявил министр. «При старом правительстве ФРГ оказывалось большое политическое давление в вопросе разрешения „Северного потока — 2“, и, несмотря на это, он не введен в эксплуатацию», — заметил вице-канцлер.

Министр заявил, что в случае обострения конфликта между Россией и Украиной есть вероятность, что «Северный поток — 2» так и не будет запущен. «Любая новая военная агрессия не может остаться без жестких последствий», — подчеркнул он.