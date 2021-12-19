Ученые обнаружили уникальное свойство мозга

Ученые из Парижского института мозга сделали удивительное открытие. О нем рассказала нейробиолог Дельфина Удиетт, пишет портал Science Advances.

Исследования, которые провели эксперты, позволили определить наиболее продуктивный для мозга период. Оказалось, что самые сложные задачи мозг способен решать перед сном.

Специалисты обнаружили, что перед засыпанием в фазе сна N1 активизируется творческий подъем. Это промежуточный этап между глубоким сном и бодрствованием, и в этот момент мозг способен находить самые неожиданные решения.

Интересно, что за последние два десятилетия почти никто не изучал эту тему.