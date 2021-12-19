Сенат США готовится голосовать по новым санкциям против «Северного потока-2»

Сенатор-республиканец Тед Круз не теряет надежды на введение новых санкций против участников строительства газопровода «Северный поток-2». Голосование по его предложениям должно состояться в 2022 году до 14 января, сообщает издание The Hill.

Ранее Теду Крузу пришлось пережить разочарование: подготовленная с его участием поправка, предусматривающая включение санкций против газопровода в оборонный бюджет США, так и не вошла в окончательный вариант этого документа.

Чтобы предложение Круза было одобрено, оно должно получить поддержку самое меньшее 60 сенаторов, включая минимум 10 сенаторов-демократов. Это будет непростой выбор, так как член Демократической партии Джо Байден опасается принятия решительных мер, которые могут рассорить США с давним партнером и союзником по НАТО — Германией.