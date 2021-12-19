5 новых фильмов для выходного дня Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии » Режиссёр «Трансформеров» выставил на продажу коллекцию автомобилей из своих фильмов Автосалон по продаже эксклюзивных автомобилей из Майами Curated предлагает купить набор из четырёх машин

В коллекцию вошли американские, итальянский и немецкий спорткары, которыми владел американский режиссёр Майкл Бэй. Помимо звёздного хозяина, особенностью автомобилей является их участие во франшизе «Трансформеры», в которой каждая из выставленных на продажу машин сыграла роль одного из героев популярных фантастических боевиков. Все четыре машины Майкла Бэя продадут одним лотом на аукционе. Главным экспонатом коллекции стал Chevrolet Camaro SS образца 2010 года из фильма «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны». Специально для съёмок General Motors построил Bumblebee, который отличался от серийного купе особым оформлением кузова. Машина выставлялась на Международном автосалоне в Нью-Йорке в 2010 году, поэтому является одной из самых узнаваемых в истории «Трансформеров». В том же фильме снимался Mercedes-Benz SLS AMG 2010 года — первый автомобиль модели для США, который использовала пресс-служба Mercedes-Benz в качестве тестовой машины и шоу-кара. Curated Во время съёмок спорткаром управляла актриса и модель Роузи Хантингтон-Уайтли, а главной особенностью Mercedes-Benz SLS AMG стал эксклюзивный интерьер. Героем «Трансформеры: Последний рыцарь» стал Barricade — полицейский вариант Ford Mustang GT 2016 года в цвете Deep Impact Blue с уникальным аэродинамическим обвесом, силовым бампером и дополнительными фарами.