Найден неожиданный фактор долголетия

Определен возможный фактор долголетия. Группа ученых из Венского университета экономики и бизнеса пришла к выводу, что это уровень образования.

Эксперты проанализировали взаимосвязь между неравенством в образовании и неравенством в ожидаемой продолжительности жизни в 31 государстве Европы. Оказалось, что в странах с отсутствием равного доступа населения к высшему образованию также с большей вероятностью будет неравная продолжительность жизни.

Эти выводы соответствуют итогам аналогичных экспериментов. Так, ученые из США в 2016 году выяснили, что люди, получившие образование, в среднем жили на 10 лет дольше. При этом образованные женщины проживали на 9,3 года больше, чем женщины без образования, а мужчины — на 11,9 года.