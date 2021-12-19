Министр ФРГ: людям Путина надо пригрозить, что их не пустят в Париж

Министр обороны в новом правительстве Германии Кристина Ламбрехт заявила, что в новый санкционный пакет, который может быть введён в действие в случае широкомасштабного вторжения России в Украину, должны быть включены санкции против окружения президента России Владимира Путина.

«Те, кто несёт ответственность за агрессию, должны почувствовать последствия, для себя лично — например, они не смогут больше съездить на Елисейские поля в Париж за покупками» — сказала Ламбрехтв интервью газете Bild am Sonntag. Персональные санкции, как правило, предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.

Министр обороны Германии, представляющая сильнейшую партию правящей коалиции — социал-демократов — отметила, что Россия является агрессором по отношению к Украине и «хорошо понимает опасения украинцев» в связи с сосредоточением у границ с Украиной крупной группировки российских войск. «Мы должны сделать всё возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жёстких санкций» — заявила министр. При этом она ушла от ответа на вопрос о том, может ли быть включён в санкционный список газопровод «Северный поток-2». На вопрос о возможной отправке на Украину солдат Бундесвера Ламбрехт ответила: «Мы должны исчерпать все варианты дипломатии и экономических санкций».