Лондон отказался отправлять своих военных защищать Украину в случае якобы планируемого Россией вторжени

Лондон отказался отправлять своих военных защищать Украину в случае якобы планируемого Россией вторжения, заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

Как пишет журнал Spectator, министр объяснил это тем, что, несмотря на стремление вступить в НАТО, страна не является членом альянса, поэтому ни у кого нет желание за нее вступаться.

По его словам, отправка британских военных на помощь Киеву является «очень маловероятным» событием. Министр признал, что в случае возникновения военного конфликта Украине, судя по всему, придется сражаться в одиночку. Он считает, что максимальная выгода, которую в данной ситуации можно извлечь из взаимодействия с Украиной — продажа ей оружия.

«Украина не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей», — отметил Уоллес.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, России грозят серьезные экономические санкции от Соединенного Королевства и «Большой семерки» (G7) в случае ее вторжения на Украину. Он выразил озабоченность наращиванием российских войск на границе с Украиной и заявил, что подобный инцидент станет катастрофой не только для Москвы, но также для Киева и всего мира.