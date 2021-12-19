Дуэйн Джонсон очаровал фанов снимком повзрослевшей дочери

Американский рестлер и актер Дуэйн Джонсон растрогал фолловеров в Instagram фотографией дочери.

49-летний Джонсон опубликовал совместное фото с Джасмин — его средней дочерью, которой 16 декабря исполнилось 6 лет. Актер также поделился забавным роликом, в котором дочь разрисовывает ему лицо фломастером.

«С днем рождения, Джаззи!!! Моей девочке сегодня исполняется 6 лет. Сильная, милая, независимая, счастливая, творческая, уверенная и, что самое главное, любящая и добрая. С черным чувством юмора. Интересно, откуда она это взяла? Я горжусь тобой, я всегда рядом и, как твой отец, я всегда буду здесь, чтобы помогать тебе по жизни. И, наконец, запомни, что твоя мама лучшая! Нет более великой женщины в твоей жизни, на которую ты могла бы смотреть и учиться», — написал звездный папа, отметив в публикации свою супругу Лорен Хэшиан.

В комментариях фаны поздравляли девочку с днем рождения, а также называли ее «невероятной красавицей»:

«Как же это мило!», «Какая красивая девочка», «Маленькая принцесса», «Невероятная красавица», «Уже такая взрослая, и красивая», «Потрясающая семья», — пишут в Сети.

Напомним, Джонсон был женат на Дэни Гарсия с 1997 года. В браке у них родилась дочь Симон Александра. В 2007 году пара объявила о расставании.

16 декабря 2015 года у Джонсона и его девушки Лорен Хэшиан родилась дочь Джасмин Лия, а 17 апреля 2018 года актер в третий раз стал отцом — у него и Хэшиан родилась вторая дочь Тиана Джия. 18 августа 2019 года пара поженилась на Гавайях.