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Британские ученые обнаружили новый необычный симптом штамма «омикрон»

Британские исследователи из организации ZOE COVID Study описали симптомы омикрон-штамма COVD-19.

Организация провела исследование на основе сведений, полученных от пользователей ее приложения в Лондоне. По данным ученых, среди наиболее распространенных симптомов омикрон-штамма коронавируса встречаются головная боль, насморк, частое чихание, першение в горле и повышенная утомляемость.

Однако журналисты Daily Express обратили внимание на неожиданный симптом нового штамма вируса, который встречается чуть реже. По их данным, довольно часто заражение вариантом омикрон может сопровождаться потерей аппетита.

В свою очередь ведущий научный сотрудник ZOE COVID Study Тим Спектор заявил, что омикрон-штамм станет доминирующим в Британии уже к Рождеству.

19 декабря, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Наука, Новости

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