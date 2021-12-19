Дуэйн Джонсон очаровал фанов снимком повзрослевшей дочери Звезда YouTube отправил бывшего чемпиона UFC в глухой нокаут » Биткоину предсказали достижение потолка стоимости Глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев предсказал биткоину достижение потолка стоимости в течение трех-шести лет. Максимум цены может быть около 500 тысяч долларов, при этом криптовалюта постепенно начнет терять доминирующие позиции на рынке. По его словам, доля биткоина составит одну десятую часть рынка через 5-7 лет, однако такие процессы не бывают линейными, поэтому точка будет достигнута гораздо раньше.