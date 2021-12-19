Биткоину предсказали достижение потолка стоимости

Глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев предсказал биткоину достижение потолка стоимости в течение трех-шести лет.
Максимум цены может быть около 500 тысяч долларов, при этом криптовалюта постепенно начнет терять доминирующие позиции на рынке. По его словам, доля биткоина составит одну десятую часть рынка через 5-7 лет, однако такие процессы не бывают линейными, поэтому точка будет достигнута гораздо раньше.
Малышев указал, что против долгосрочного сохранения лидерства биткоина говорит огромное потребление энергии. «На сегодняшний день только 22 страны мира жгут больше электричества, чем биткоин. Чтобы поддерживать блокчейн биткоина, нужно тратить электроэнергию. А актив, из которого постоянно вытекает энергия, рано или поздно станет нулем на дальнем горизонте», — подчеркнул он.
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