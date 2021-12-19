 
«  
  »

Арагорн мог быть другим во «Властелине колец»

«Неудачное стечение обстоятельств»: звезда «Властелина колец» открыл правду о своей роли

Персонаж Арагорна из «Властелина Колец» стал одним из самых запоминающихся в эпической трилогии. Одной из причин его популярности стала блестящая игра актера Вигго Мортенсена.

В новом интервью, однако, Вигго рассказывает, что не был первым выбором режиссера Питера Джексона. Оказалось, что на старте съемок Арагорна уже играл другой актер. Проблема вскрылась в один из первых дней, когда Джексон понял, что совершил ошибку. Несмотря на явный талант, ирландский актер Стюарт Таунсенд слишком молодо выглядел на фоне хоббитов.

«Им просто был нужен кто-то постарше. Это было лишь неудачным стечением обстоятельств», — приводит Yahoo Entertainment слова актера.

В качестве альтернатив предлагались такие маститые актеры как Рассел Кроу и Дэниэл Дэй-Льюис, однако оба они отказались. Сам Мортенсен также был в сомнениях, однако взять роль его убедил сын, являющийся фанатом эпической саги.

19 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  