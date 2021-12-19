Арагорн мог быть другим во «Властелине колец»

Персонаж Арагорна из «Властелина Колец» стал одним из самых запоминающихся в эпической трилогии. Одной из причин его популярности стала блестящая игра актера Вигго Мортенсена.

В новом интервью, однако, Вигго рассказывает, что не был первым выбором режиссера Питера Джексона. Оказалось, что на старте съемок Арагорна уже играл другой актер. Проблема вскрылась в один из первых дней, когда Джексон понял, что совершил ошибку. Несмотря на явный талант, ирландский актер Стюарт Таунсенд слишком молодо выглядел на фоне хоббитов.

«Им просто был нужен кто-то постарше. Это было лишь неудачным стечением обстоятельств», — приводит Yahoo Entertainment слова актера.

В качестве альтернатив предлагались такие маститые актеры как Рассел Кроу и Дэниэл Дэй-Льюис, однако оба они отказались. Сам Мортенсен также был в сомнениях, однако взять роль его убедил сын, являющийся фанатом эпической саги.