Анджелина Джоли опубликовала фото с 16-летней дочерью

Голливудская актриса Анджелина Джоли прилетела в Вашингтон в рамках своей благотворительной деятельности, чтобы встретиться с представителями законодательной власти в США в Капитолии.

46-летнюю кинозвезду сопровождала ее дочь, 16-летняя Захара. Джоли опубликовала в Instagram серию кадров, сделанных во время визита в Вашингтон, на одном из которых позировала с приемной дочерью.

Стоит отметить, что актриса не публикует в соцсети фото своих детей. Исключением стал лишь один снимок, сделанный во время церемонии Variety Power of Women Awards, на котором она также позировала с Захарой. Фото было опубликовано на странице Джоли три месяца назад.

В новой публикации актриса сообщила, что они с дочерью посетили Капитолий, выступая в поддержку закона о борьбе с насилием в отношении женщин.

«Для меня большая честь посетить Вашингтон с Захарой, работая с адвокатами и представителями законодательной власти над модернизацией #ViolenceAgainstWomenAct. Нам нужны реформы, включая обучение судей, грантовые программы для технологий для обнаружения синяков на всех тонах кожи и создание непредвзятого сбора судебных доказательств, а также защиту наиболее уязвимых», — написала Джоли в подписи к снимку, на котором они с Захарой позируют вместе с американским политиком-демократом Шейлой Джексон Ли.