Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии

Португальское издание «Público» сообщает, что российский олигарх Роман Абрамович получил португальское гражданство как потомок общины сефардских евреев, живших на Пиренейском полуострове.

Документы на гражданство Абрамович подал в октябре 2020 года. Процедура завершилась весной 2021 года. Происхождение Абрамовича подтвердила сефардская комиссия португальского еврейского сообщества. Что еще стоит отметить — до этого олигарх был её многолетним спонсором («партнером»).

«Público» отмечает, что после получения португальского паспорта Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии.