Португальское издание «Público» сообщает, что российский олигарх Роман Абрамович получил португальское гражданство как потомок общины сефардских евреев, живших на Пиренейском полуострове.
Документы на гражданство Абрамович подал в октябре 2020 года. Процедура завершилась весной 2021 года. Происхождение Абрамовича подтвердила сефардская комиссия португальского еврейского сообщества. Что еще стоит отметить — до этого олигарх был её многолетним спонсором («партнером»).
«Público» отмечает, что после получения португальского паспорта Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии.
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