Жителям КНДР почти на две недели запретили смеяться и пить алкоголь

В КНДР объявили 11-дневный траур в связи с годовщиной смерти северокорейского лидера Ким Чен Ира. Людям запретили употреблять алкоголь, смеяться и заниматься досугом, а 17 декабря было запрещено покупать продукты, сообщает Radio Free Asia.

Гражданам КНДР разрешено демонстрировать исключительно торжественность. При этом полиция будет отлавливать тех, кто выражает недостаточную торжественность.

СМИ отмечает, что в прошлые годы тех, кто употреблял алкоголь во время траура, задерживали «и больше никогда не видели».

Напомним, Ким Чен Ир умер 17 декабря 2011 года.