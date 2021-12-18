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В скоплении галактик обнаружили четыре загадочные структуры

Астрономы Болонского университета в Италии обнаружили четыре огромных пузыря в центре скопления галактик с помощью рентгеновской обсерватории НАСА Chandra. Эти загадочные структуры могли быть вызваны активностью сразу двух сверхмассивных черных дыр, находящихся на близком расстоянии друг от друга. Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованном на сайте arXiv.

Исследователи провели наблюдения за скоплением галактик RBS 797, расположенных примерно в 3,9 миллиарда световых лет от Земли. Они нашли две отдельные пары полостей, простирающихся от центра скопления. Такие типы полостей ранее наблюдались и в других скоплениях галактик, и астрономы полагают, что они являются в результате выбросов в виде релятивистских струй (джетов) по обе стороны от черных дыр. Материя в составе джетов «выдувает» гигантские пузыри в горячем газе, окружающем центр скопления.

18 декабря, 2021 | Category: Наука

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