В Швеции начали вживлять QR-коды под кожу

В Швеции QR-коды считываются путём прикладывания смартфона к телу. Одним из последних трендов стало вживление микрочипов под кожу, сообщает шведская ежедневная газета Aftonbladet.

Хранить под кожей личные данные становится всё более популярным в Швеции. Вживление микрочипов с данными о вакцинации возможно куда угодно. Кисти рук, предплечье и даже прямо под сердцем – привитые граждане выбирают разные участки тела, главное, чтобы удобно было приложить смартфон.

«Получите сертификат covid в чипе в руке или где-нибудь еще под кожей. Все более популярным становится вставлять чип в тело с различными типами информации, и теперь вы также можете вставить свой сертификат covid в чип», – сообщила шведская ежедневная газета Aftonbladet.

На сегодняшний день нововведение является добровольным.

Пользователи интернета по-разному отреагировали на новшество. Кто-то назвал происходящее безумием, кто-то считает, что это естественно, говоря, что шведские компании годами вставляют чипы в руки.