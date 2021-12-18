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В Швеции начали вживлять QR-коды под кожу

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В Швеции QR-коды считываются путём прикладывания смартфона к телу. Одним из последних трендов стало вживление микрочипов под кожу, сообщает шведская ежедневная газета Aftonbladet.
Хранить под кожей личные данные становится всё более популярным в Швеции. Вживление микрочипов с данными о вакцинации возможно куда угодно. Кисти рук, предплечье и даже прямо под сердцем – привитые граждане выбирают разные участки тела, главное, чтобы удобно было приложить смартфон.

«Получите сертификат covid в чипе в руке или где-нибудь еще под кожей. Все более популярным становится вставлять чип в тело с различными типами информации, и теперь вы также можете вставить свой сертификат covid в чип», – сообщила шведская ежедневная газета Aftonbladet.

На сегодняшний день нововведение является добровольным.

Пользователи интернета по-разному отреагировали на новшество. Кто-то назвал происходящее безумием, кто-то считает, что это естественно, говоря, что шведские компании годами вставляют чипы в руки.

18 декабря, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости

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