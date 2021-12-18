В Пентагоне заявили о готовности НАТО прийти на помощь союзникам в случае вторжения России в Украину

Вашингтон следит за тем, что происходит на российско-украинской границе. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, там сосредоточено большое количество российских военных, но пока нет значительных изменений. «Мы не наблюдаем никаких существенных изменений в расположении российских войск рядом с границей Украины. Там по-прежнему находятся значительные силы», — отметил Кирби.

По его словам, в Белом доме считают, что Россия еще не приняла решения о «вторжении» на Украину. Кирби подчеркнул, что НАТО «располагает значительными средствами в этом регионе». И «если последует вторжение, и некоторые члены НАТО запросят дополнительные средства или размещения сил на ротационной основе», Вашингтон рассмотрит эту просьбу, отметил представитель Пентагона, повторив слова помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Ранее зарубежные СМИ писали, что российская сторона продолжает наращивать войска и планирует начать военные действия на Украине.