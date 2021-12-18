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У сериала по Halo будет отдельный от игр канон

О том, что канон сериала Halo будет отличаться от уже известного фанатам франшизы, рассказала Кики Вулфкилл, глава трансмедиа в 343 Industries.

Мы называем канон сериала Silver Timeline, чтобы отличать его от основного канона. Это разделение даёт нам шанс развивать оба направления, чтобы они не сталкивались друг с другом и могли быть тем, чем они должны быть в соответствии со своим форматом.

Кики Вулфкилл

Фанаты отнеслись к такому решению неоднозначно — одни понимают его, а другие недовольны тем, что сериал не имеет отношения к истории, которая уже много лет тянется через несколько игр, книг и комиксов.

Так или иначе, оценить правильность решения в полной мере получится лишь в 2022 году, когда адаптация выйдет в Paramount+.

Роль Мастера Чифа в сериале исполнил Пабло Шрайбер («Американские боги»), а Кортану сыграла Джен Тейлор, актриса из игр серии. Первый сезон расскажет о борьбе человечества с Ковенантом, и других подробностей сюжета адаптации франшизы пока нет.

18 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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