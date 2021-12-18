Режиссер «Дюны» готовится потрясти мир на пару с Морганом Фриманом В скоплении галактик обнаружили четыре загадочные структуры » У сериала по Halo будет отдельный от игр канон О том, что канон сериала Halo будет отличаться от уже известного фанатам франшизы, рассказала Кики Вулфкилл, глава трансмедиа в 343 Industries. Мы называем канон сериала Silver Timeline, чтобы отличать его от основного канона. Это разделение даёт нам шанс развивать оба направления, чтобы они не сталкивались друг с другом и могли быть тем, чем они должны быть в соответствии со своим форматом. Кики Вулфкилл Фанаты отнеслись к такому решению неоднозначно — одни понимают его, а другие недовольны тем, что сериал не имеет отношения к истории, которая уже много лет тянется через несколько игр, книг и комиксов. Так или иначе, оценить правильность решения в полной мере получится лишь в 2022 году, когда адаптация выйдет в Paramount+. Роль Мастера Чифа в сериале исполнил Пабло Шрайбер («Американские боги»), а Кортану сыграла Джен Тейлор, актриса из игр серии. Первый сезон расскажет о борьбе человечества с Ковенантом, и других подробностей сюжета адаптации франшизы пока нет.