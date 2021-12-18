Стальная рифленая сетка и ее достоинства, особенности эксплуатации

Из металлических сеток большой популярностью пользуются рифленые конструкции. Они изготавливаются из нержавеющей проволоки, которую сгибают на специальных станках. Затем осуществляется переплетение в сетку. Производство выполняется в соответствии с требованиями ГОСТа и ТУ. На сайте https://td-mc.ru/setki-iz-riflenoy-provoloki сетка стальная рифленая представлена в разных вариациях. Вы можете подобрать оптимальный диаметр проволоки и размер ячеек. Выбор зависит и от типа рифления — от первого до пятого.

Рифленая металлическая сетка и ее преимущества

Для производства продукции выбирают высоколегированную нержавеющую или углеродистую сталь. К часто используемым маркам относятся AISI 304, 08Х18Н10, AISI 201, AISI 202. За счет применения стали сетки противостоят коррозии, могут похвастаться длительным сроком службы. Среди преимуществ выделяются и следующие:

высокая жесткость, прочность;

устойчивость к давлению и силовым нагрузкам;

эстетически привлекательный вид;

стойкость к вибрации и высокотемпературному воздействию.

Поставляется сетка в рулонах. Размер ячеек варьируется от трех до ста двадцати миллиметров. Рифленая сетка из стали нарезается отдельными листами. Эстетичная и прочная продукция находит широкое применение на рынке.

Об эксплуатации сетки

Тканая стальная конструкция используется в разных направлениях строительной сферы, на предприятиях горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Ее выбирают и для эксплуатации:

на производстве оборудования для торговли, пищевой промышленности;

в сложных архитектурных формах;

при создании клеток для птиц, экзотических животных.

Рифленая продукция используется для просеивания материалов нерудного типа, очистки растворов, для армирования и изготовления антивандальных коробов, фильтров. Высокая прочность и устойчивость к ржавлению делает сетку рифленого типа востребованной в разных отраслях. Одно из направлений — разделение сыпучих материалов.

Сетка из стальной нержавеющей проволоки — популярный износостойкий метиз, на протяжении долгих лет способный выдерживать экстремальные нагрузки. Высокие эксплуатационные свойства делают эту металлическую продукцию востребованной и конкурентоспособной. Выбрав конструкцию с простым, замковым, сложным рифлением, вы сможете использовать ее в частных, коммерческих, производственных целях.