Стальная рифленая сетка и ее достоинства, особенности эксплуатации

Из металлических сеток большой популярностью пользуются рифленые конструкции. Они изготавливаются из нержавеющей проволоки, которую сгибают на специальных станках. Затем осуществляется переплетение в сетку. Производство выполняется в соответствии с требованиями ГОСТа и ТУ. На сайте https://td-mc.ru/setki-iz-riflenoy-provoloki сетка стальная рифленая представлена в разных вариациях. Вы можете подобрать оптимальный диаметр проволоки и размер ячеек. Выбор зависит и от типа рифления — от первого до пятого.
Рифленая металлическая сетка и ее преимущества
Для производства продукции выбирают высоколегированную нержавеющую или углеродистую сталь. К часто используемым маркам относятся AISI 304, 08Х18Н10, AISI 201, AISI 202. За счет применения стали сетки противостоят коррозии, могут похвастаться длительным сроком службы. Среди преимуществ выделяются и следующие:
- высокая жесткость, прочность;
- устойчивость к давлению и силовым нагрузкам;
- эстетически привлекательный вид;
- стойкость к вибрации и высокотемпературному воздействию.
Поставляется сетка в рулонах. Размер ячеек варьируется от трех до ста двадцати миллиметров. Рифленая сетка из стали нарезается отдельными листами. Эстетичная и прочная продукция находит широкое применение на рынке.
Об эксплуатации сетки
Тканая стальная конструкция используется в разных направлениях строительной сферы, на предприятиях горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Ее выбирают и для эксплуатации:
- на производстве оборудования для торговли, пищевой промышленности;
- в сложных архитектурных формах;
- при создании клеток для птиц, экзотических животных.
Рифленая продукция используется для просеивания материалов нерудного типа, очистки растворов, для армирования и изготовления антивандальных коробов, фильтров. Высокая прочность и устойчивость к ржавлению делает сетку рифленого типа востребованной в разных отраслях. Одно из направлений — разделение сыпучих материалов.
Сетка из стальной нержавеющей проволоки — популярный износостойкий метиз, на протяжении долгих лет способный выдерживать экстремальные нагрузки. Высокие эксплуатационные свойства делают эту металлическую продукцию востребованной и конкурентоспособной. Выбрав конструкцию с простым, замковым, сложным рифлением, вы сможете использовать ее в частных, коммерческих, производственных целях.
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