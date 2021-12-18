Скарлетт Йоханссон подтвердила участие в проектах Marvel

Исполнительница роли Черной Вдовы в экранизациях комиксов Marvel Скарлетт Йоханссон подтвердила свое намерение продолжить сотрудничество со студией, не уточнив, о каких именно совместных проектах может идти речь.

«Что касается Marvel, то это все равно что работать с семьей. У Marvel одна из лучших интеллектуальных собственностей в истории, и вы действительно можете реализовать тут свои самые смелые мечты, здесь ничего никогда не упускается из виду, и у вас есть возможность генерировать любые идеи и следить за тем, что из этого в итоге получится. Это похоже на творческую мастерскую, которая в свою очередь похожа на мечту. Опять же, у меня есть тесная связь с моими коллегами-креативщиками, которая возникла из-за того, что я провела в этом мире 10 лет», — рассказала актриса.

Новость о возвращении Йоханссон в лоно компании была впервые обнародована президентом Marvel Studios Кевином Файги, который отметил, что сотрудничество с актрисой было «запоминающимся и полезным». Этому предшествовал конфликт актрисы с материнской компанией Disney, которую она обвинила в стремлении нарушить условия ее контракта из-за решения выпустить фильм «Черная Вдова» одновременно в прокат и стриминг. Стороны уладили противоречия.