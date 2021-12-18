Режиссер «Дюны» готовится потрясти мир на пару с Морганом Фриманом

Режиссер «Дюны» и «Бегущего по Лезвию 2049» Дени Вильнев запланировал себе плотный рабочий график. Помимо продолжения главного блокбастера этого года, постановщик хочет воплотить на экране работу еще одного культового писателя-фантаста.

Вильнев задумал экранизацию романа «Свидание с Рамой» писателя Артура Кларка. По сюжету человеческая цивилизация в ходе освоения Солнечной системы сталкивается с внеземной жизнью, которой грозит гибель.

Продюсером проекта выступит не кто иной, как голливудский актер Морган Фриман. Голливудская звезда обладает правами на киноадаптацию романа с начала двухтысячных.

Как сообщает The Hollywood Reporter, участие в работе над кинокартиной примет кинокомпания Alcon Entertainment, участвовавшая в продакшене «Бегущего по лезвию 2049».