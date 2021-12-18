Приквел и сиквел «Отряда самоубийц» получил персонажные постеры

Сериал «Миротворец» (Peacemaker), премьеру которого ожидаем 13 января 2022 года, получил свои персонажные постеры. На них изображены главные персонажи одновременного приквела и сиквела «Отряда самоубийц», в частности Миротворец, Эмилия Харкорт, Виджиланте, Клемсон Мурн и др., а также орел Игли.
Персонаж Миротворец (настоящее имя Кристофер Смит) ранее вы могли видеть в блокбастере «Отряд самоубийц: миссия навылет» Джеймса Ганна. Там он сыграл роль антагониста.
По характеру он отличается фанатичным стремлением к миру и готов любым способом добиться этого. Однако, на его пути попадаются множество абсурдных и комичных ситуаций.
Новый сериал будет иметь 8 эпизодов.
На постерах изображены главные персонажи сериала:
Миротворец (Джон Сина);
Эмилия Харкорт (Дженнифер Холленд);
Виджиланте (Фредди Строма);
Клемсон Мурн (Чаквуди Ивуджи);
Джон Экономос (Стивен Эйджи);
Леота Адебайо (Даниэль Брукс);
орел Игли.
Напомним, ранее сервис HBO Max поделился полноценным трейлером к сериалу «Миротворец» от режиссера Джеймса Ганна. Кроме главных персонажей, в ролике показали Роберта Патрика, который самым известным зрителям по роли Т-1000 во втором «Терминаторе».
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