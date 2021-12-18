Методы лечения наркомании: от чего стоит отказаться и что лучше выбрать

Наркозависимым всегда необходима комплексная помощь врачей, которые имеют большой опыт. К сожалению, близкие наркоманов этого часто не понимают. Они считают, что если у человека зависимость, то можно с ней разобраться либо уговорами и манипуляциями, либо кодированием, трудотерапией. Такое видение ошибочное, более того, подобные подходы вредят людям, усугубляя ситуацию.

Нужно понимать, что наркоманом человек стал не просто так. Это следствие его психологических травм, переутомления, стрессов, переживаний, личных трагедий. С помощью наркотиков зависимый создает для себя иллюзию радости, наполняет свой мир красками. Вот только эффект длится недолго, потом наступает еще большее уныние, осознание, что все тщетно, и человек употребляет снова. Поэтому уговоры и угрозы тут не помогут. Даже если зависимый хочет бросить, ему настолько плохо, что он вновь и вновь идет за новой дозой. К тому же, после длительного употребления эндорфины в организме перестают вырабатываться самостоятельно, и выброс происходит только под воздействием наркотического препарата. Если человек не употребляет – начинается ломка. А она причиняет боль как физически, так и психологически. Человек не может выдержать таких страданий и употребляет снова.

Кодирование – это тоже плохой выбор. Кодирование основывается на страхах. Человека под гипнозом убеждают в том, что если он употребит наркотик – произойдет что-то страшное. То есть, помимо тех переживаний, которые привели к зависимости, больной испытывает страх. От этого его психологическое состояние только усугубляется.

Трудотерапия также не является правильным решением. Центры, которые предлагают подобную реабилитацию, на самом деле, места, где над людьми просто издеваются и изнуряют их физически. У зависимых там действительно нет сил и времени думать про наркотики. Но причина зависимости никуда не исчезает. Поэтому после такого “лечения” многие начинают употреблять снова.

Куда обращаться за помощью

Лечение от наркозависимости должно проходить только в специализированной клинике. Там, где с больным работают нарколог и психолог. Нарколог отвечает за физическое состояние больного, выведение из организма токсинов, снятие ломки, поддержку органов. А психолог разбирается с пациентом в его проблемах, прошлом, помогает найти причины травм и переживаний, искоренить их и переосмыслить жизнь в целом.

В клинике доктора Кадырова предоставляют только такую помощь. Подробнее на сайте: https://narko-centr.com.ua/. Обращайте, и помогайте своим близким правильно.