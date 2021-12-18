Люди очень сильно бесят пингвинов — ученые считают, что присутствие людей сильно влияет на их популяцию.

Малые пингвины становятся агрессивными в тех местах, где их беспокоят люди, утверждают зоологи в статье, опубликованной в журнале Animal Behaviour. Исследования проводили зоологи Университета Флиндерса (Австралия). Он изучали поведение 43 малых пингвинов в разных австралийских регионах. 8 пингвинов жили на популярном у туристов Гранитном острове, 20 — на острове Трубридж, 15 — на островах Кенгуру.

Учение сымитировали вторжение на гнездовья пингвинов, когда те были внутри. Некоторые пингвины просто становились настороже. Другие злились, шипели на чужаков и клевали их. На основе этого поведения каждого пингвина оценили по «шкале агрессивности». И оказалось, что более всего пингвины бесятся именно в тех районах, где их активно беспокоят люди.

Ученые пишут, что повышенная агрессивность пингвинов, живущих в таких условиях, многократно воспроизводилась в экспериментах, и подобная реакция на людей является устойчивой для этого вида. Вывод статьи прост: ограничить доступ людей в колонии пингвинов во время размножения.