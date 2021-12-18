Китай готовит запуск большой «лунной» ракеты

Китай готовится провести первый пуск ракеты, которая может быть использована для отправки до 2030 года тайконавтов на Луну. Об этом сообщает SpaceNews.
Запуск планируется осуществить в 2026 году.
Ракета получит двигатели, работающие на керосине и жидком и кислороде. Она будет основана на технологиях тяжелого носителя Long March 5 и позволит Китаю быстрее достичь Луны, чем создаваемая сверхтяжелая ракета Long March 9, отмечает СМИ.
Указывается, что новый носитель способен доставить до 27 тонн на лунную орбиту.
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