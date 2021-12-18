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Израильский стартап напечатал на биопринтере самый большой в мире искусственный стейк

Израильский стартап напечатал на биопринтере самый большой в мире искусственный стейк

Культивированный стейк из биопринтера, состоящий в основном из жировых и мышечных клеток, весит 104 грамма. Производитель MeaTech из города Нес-Циона в Израиле заявляет, что на сегодняшний день он является крупнейшим в своем роде.

Клетки, используемые для приготовления стейка, были произведены с использованием запатентованного процесса, который сначала выделяет и размножает бычьи стволовые клетки из образцов тканей. После достижения достаточной клеточной массы стволовые клетки были превращены в биочернила и напечатаны в виде структуры стейка с помощью 3D-биопринтера. По заявлению компании, отпечатанный продукт затем отправлялся в инкубатор для созревания, где отпечатанные стволовые клетки дифференцировались в жировые и мышечные клетки. Это сформировало соответственно жировую и мышечную ткань для стейка MeaTech.

Культивированный стейк состоит из настоящих живых мышечных и жировых клеток и не содержит соевый или гороховый белок, которые обычно используются в качестве альтернативы для производства мяса на растительной основе.

MeaTech 3D была основана в 2019 году и работает на международном уровне. Компания котируется на фондовой бирже Nasdaq Capital Market и имеет предприятия в Нес-Ционе, Израиль, и Антверпене, Бельгия. Руководство компании считает, что технологии культивирования мяса обладают «значительным потенциалом для улучшения производства мяса, упрощения цепочки поставок мяса и предоставления потребителям ряда новых предложений продуктов».

MeaTech работает над разработкой клеточных линий для говядины, свинины и курицы. Компания специализируется на разработке мясных продуктов премиум-класса.

18 декабря, 2021 | Category: Израиль, Наука, Новости

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