Израильский стартап напечатал на биопринтере самый большой в мире искусственный стейк

Культивированный стейк из биопринтера, состоящий в основном из жировых и мышечных клеток, весит 104 грамма. Производитель MeaTech из города Нес-Циона в Израиле заявляет, что на сегодняшний день он является крупнейшим в своем роде.

Культивированный стейк состоит из настоящих живых мышечных и жировых клеток и не содержит соевый или гороховый белок, которые обычно используются в качестве альтернативы для производства мяса на растительной основе.

MeaTech 3D была основана в 2019 году и работает на международном уровне. Компания котируется на фондовой бирже Nasdaq Capital Market и имеет предприятия в Нес-Ционе, Израиль, и Антверпене, Бельгия. Руководство компании считает, что технологии культивирования мяса обладают «значительным потенциалом для улучшения производства мяса, упрощения цепочки поставок мяса и предоставления потребителям ряда новых предложений продуктов».

MeaTech работает над разработкой клеточных линий для говядины, свинины и курицы. Компания специализируется на разработке мясных продуктов премиум-класса.