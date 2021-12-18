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CNN: Российские войска и техника уже в 48 км от украинской границы

Россия продолжает «подвозить к границе с Украиной войска и технику». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в разведке США и спутниковые снимки, сделанные компанией космических технологий Maxar Technologies.

По данным СМИ, снимки свидетельствуют о том, что российская военная техника размещается в 30 милях или около 48 км от линии украинской границы. При этом для перевозок войск и техники Россия использует в том числе коммерческие авиа- и железнодорожные компании, передает телеканал, отмечая, что таким же образом россияне действовали во время предыдущего «наращивания» военных сил весной этого года.

Разведка США сообщает, что на границе с Украиной и вокруг нее развернуто более 50 так называемых батальонных тактических групп, и еще несколько якобы находятся в пути.

18 декабря, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина

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