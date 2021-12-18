Китайские пирамиды: ученые обнаружили уникальные древние гробницы на стройплощадке В Швеции начали вживлять QR-коды под кожу » Британские домохозяйки собирают бутылки, чтобы сделать из них новогодние елки Кроме аромата мандарин, хвои и шоколада, в предпраздничной атмосфере витают алкогольные пары. Любители выпить с нетерпением ждут наступления Нового Года – главного повода весело погулять. Британские домохозяйки готовились к январским выходным целый год, собирая пустые бутылки, чтобы сделать из них оригинальные елки. Смотрите, что получилось у креативщиц, дальше в нашем материале.



Новогодние праздники – это не только подарки, фейерверки и мандарины, но и время долгого запоя. Вместо того чтобы выбрасывать пустые бутылки, британские домохозяйки собрали их и сделали оригинальные инсталляции в виде елок, а потом похвастались своими шедеврами в Инстаграме.



Стеклянное хрупкое «дерево» может разбиться на мелкие кусочки при одном неловком движении, поэтому женщины придумали устанавливать бутылки на специальные сушилки, с помощью которых можно создать форму елки.



Чтобы не тратить деньги на спецприспособления, некоторые домохозяйки использовали обычные картонные коробки, хотя они не так устойчивы как сушилки.



Британки украсили свои новогодние композиции гирляндами, которые эффектно подсвечивают стекло, и добавили несколько искусственных елочных веток.



Те, кому не удалось собрать достаточное количество бутылок, украсили ими искусственные елки вместо шаров.